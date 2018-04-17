Doğuma günler kala aldatıldı… Bebeğine öyle bir isim koydu ki…

Doğum yapmasına birkaç gün kala sevgilisi tarafından aldatıldığı ortaya çıkan Khloe Kardashian, bebeğine verdiği isimle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

ABD’de reality şovla ünlenen Kardashian ailesi üyelerinden Khloe Kardashian, doğum yapmasına günler kala sevgilisinin ihanetiyle sarsılmıştı. NBA oyuncusu Tristan Thompson, Kardashian doğum için hazırlanırken Lani Blair isimli bir kadınla samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Kardashian söz konusu fotoğrafların ardından açıklama yapmazken, geçtiğimiz günlerde bebeğini dünyaya getirdi. Kızına ‘True’ (Doğru, gerçek) adını veren Khloe, hayranlarının diline düştü.

Kardashian'ın hayranları, True isimini erkek arkadaşına gönderme yapmak için seçtiğini iddia etse de, Kris Jenner bunun dedesi True Otis Houghton ve dedesinin babası Robert True Houghton'a ait bir aile ismi olduğunu duyurdu.

Khloe Kardashian, ilk çocuğunun 3 kilo ağırlıında ve 53 cm uzunluğunda dünyaya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Küçük kızımız True Thompson kalplerimizi çaldı ve seygiyle dolup taşıyoruz. Ailemize böyle bir meleğin katılması çok büyük bir lütuf! Annen ve baban seni çok seviyor True!