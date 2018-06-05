Doktorlar şaşkına döndü… Röntgende ortaya çıktı

Çin'de 50 yaşındaki bir adam hastaneye karın ağrısı ve mide bulantısıyla gidince doktorları şaşkına çevirdi. Kabızlık sorununu çözmek için adamın 30 santimetre uzunluğundaki bir patlıcanı anüsünden vücuduna soktuğu ve burada kaldığı belirtildi.

Çin, son yılların en şaşırtıcı tıbbi olayını konuşuyor… Çin’de ismi açıklanmayan hasta geçtiğimiz hafta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede 50 yaşındaki adamın sağlık durumunda belirgin bir değişiklik olmadığı açıklanırken, röntgen çekilince gerçek ortaya çıktı. Yapılan incelemeler ve röntgen sonuçlarına bakarak adama soru soran doktorlar aldıkları yanıtla iyice şaşkına döndü. Acı içinde kıvranan adam sindirim ve boşaltım sorununu ortaya kaldırmak için anüsünden 30 santimetre uzunluğundaki bir patlıcan soktuğunu ve bunun 2 gündür içinde sıkıştığını söyledi. Şok içindeki doktorlar adama derhal müdahale ederken yapılan operasyon sonrasında adamın sağlık durumunun düzeldiğini açıkladı. Patlıcan aracılığıyla kolonu genişletmeye çalıştığını söyleyen adamın, bu tedavi yöntemini büyüklerinden öğrendiğini söyledi.