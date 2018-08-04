Donald Trump’tan imalı mesaj: Ben Jordancıyım!

ABD Başkanı Donald Trump ile basketbolcu LeBron James arasında başlayan polemik şiddetleniyor. Önceki gün Trump'ı eleştiren James'e yanıt Twitter'dan geldi. Trump, "Ben Michael Jordancıyım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süredir kavgalı olduğu basketbolcu LeBron James arasındaki atışma devam ediyor. Önceki gün bir röportaj veren James, “Spor hiçbir zaman insanları ayrıştıran bir şey değil. İnsanları bir araya getiren bir şey. ABD Başkanı sporu kullanarak bizi bölmeye çalışıyor” dedi.

Trump, James’in bu açıklamalarına çok sert yanıt verdi. James’in röportajını eleştiren Trump, “LeBron James televizyondaki en ahmak adam olan Don Lemon ile röportaj yaptı. LeBron’u zeki göstermiş ki bu zaten oldukça zor bir şey. Ben Mike’ı seviyorum” dedi. Trump’ın bahsettiği Mike ise NBA’in en efsanevi basketbolcularından ve LeBron James’in idolü olarak gördüğü Michael Jordan’dan başkası değil.