Down sendromlu çocuğun hayalini Papa gerçekleştirdi

Papa Franciscus, kendisini görmek için Vatikan'a gelen bir çocuğa yakın ilgi gösterdi.

12 yaşındaki Peter Lombardi’nin en büyük hayali Papa Franciscus’u görmekti. ABD’nin Ohia eyaletinde yaşayan Down sendromlu çocuğa 3 yıl önce lösemi teşhisi kondu.

Hastanede tedavi gördüğü günlerde televizyonda Papa’yı gören Lombardi, “Keşke o beyazlı adamı görebilsem ve beni öpse” dedi. Papa Franciscus ABD’ye geldiğinde oğlunun hayalini gerçekleştirmek isteyen annesi, tedavi süreci bitmediği için bunu başaramadı.

Peter’ın sağlığına kavuşmasının ardından geçtiğimiz günlerde Vatikan’a gelen Lombardi ailesi, Papa’yı görmek için Aziz Petrus Meydanı’ndaki kalabalığın arasında yerini aldı.

Papa Franciscus, kalabalığı selamladığı sırada kendisine yaklaşan Peter’ı fark etti. Çocuğun başına okşayan ve ardından alnından öpen Papa, korumalara söyleyerek Peter’ı ‘papamobil’e aldırdı. Mutluluğu yüzünden okunan Peter, Papa’yla birlikte meydandaki turu tamamladı.