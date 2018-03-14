Düğün gününde nezarete düştü

ABD'de bir gelin düğün gününde karıştığı kaza nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.
ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Amber Young, düğün gününde hiç aklına gelmeyecek bir olay yaşadı.
Üzerinde gelinliğiyle otoyolda seyir halinde olan Young, bir trafik kazasına karıştı.
3 aracın hasar gördüğü kazada bir kişi yaralanırken, polis Young’ın da aralarında bulunduğu 2 kişiyi gözaltına aldı.
32 yaşındaki kadının gelinliğiyle gözaltına alındığı ve polis aracına bindirildiği anlar dikkat çekti.
Sağlık kontrolünden geçirilen Scott’ın düğün törenine gitmeden önce son hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Bir süre gözaltında tutulan kadının serbest bırakıldığı belirtilirken, düğünün akıbeti ise bilinmiyor.