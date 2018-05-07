Düğünde inanılmaz kaza… Bu bile gelini durduramadı!

Brezilya'da bir düğünde yaşanan kaza yürekleri ağızlara getirdi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Düğün alanına helikopterle gelerek etkileyici bir giriş yapmak isteyen gelin, büyük bir tehlike atlattı.

Helikopter iniş sırasında bir anda kontrolden çıkarken, sert bir şekilde düşerek alev aldı. Davetliler panik halinde helikoptere doğru yönelirken, gelinin helikopter alev almadan hemen önce kendisini dışarı attığı görüldü.

Mucizevi şekilde kazadan yara almadan kurtulan gelin, büyük bir faciadan dönülmesine rağmen düğünün devam etmesini istedi. Bir yandan helikopter enkazına müdahale edilirken, bir yandan ise çiftin düğünü yapıldı.