Düğüne saatler kala kriz… Sarayda entrika!

İngiltere Prenses Eugenie'nin yarın yapılacak düğününe odaklanırken, törene saatler kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Prens Charles'ın eşi Camilla'nın düğüne katılmayacağı, bunun sebebinin de geçmişe dayandığı öne sürüldü.

İngiltere 5 ay aranın ardından ikinci bir Kraliyet Düğünü’ne hazırlanıyor. Mayıs ayında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle’ın ardından Prenses Eugenie ve müstakbel eşi Jack Brooksbank yarın dünyaevine giriyor.

2 milyon sterlin harcama yapıldığı belirtilen düğün eleştiri oklarının hedefi olurken, düğüne neredeyse saatler kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daily Mail gazetesi, Prens Charles’ın eşi Camilla’nın düğüne katılmayacağını yazdı.

Prenses Eugenie’nin babası Prens Andrew’la arasının limoni olduğu bilinen Camilla’nın, düğün günü Kraliyet görevi kapsamında İskoçya’da bir okulu ziyaret edeceği öğrenildi.

Prens Andrew ve Camilla’nın arasının kötü olması ise Charles ile olan evliliğinden de öncesine dayanıyor. Prens Andrew’un, Charles ve Camilla’nın evliliklerinden önce çift aleyhinde Kraliçe Elizabeth’i yönlendirmeye çalıştığı İngilizler’in uzun süredir konuştuğu bir iddia.

İngiliz basını Camilla’nın yıllar içinde kendine olan güveninin artmasıyla Prens Andrew’a daha açık bir şekilde cephe aldığını ve böyle yüksek profilli bir etkinliğe katılmamaya cesaret edebildiğini yazdı.

Kraliyet Ailesi’ne yakın kaynaklar ise Camilla’nın programının çok önceden hazırlandığını, iptal ederek çocukları yüzüstü bırakmak istemediğini ve bu sebeple Prenses Eugenie’ye bir mektup yazarak ‘düğüne katılamayacak olmaktan duyduğu üzüntüyü’ dile getirdiğini öne sürdü.