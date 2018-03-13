Dünden bugüne yaşanan özel jet kazaları

İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından akıllara daha önce yaşanan diğer jet kazaları geldi. İşte bugüne kadar yaşanan ve kahreden o kazalar...

Moskova’da Özel Jet Kazası (21 Ekim 2014): Rusya’nın başkenti Moskova’da Fransız petrol şirketi Total’in üst yöneticisi Christophe de Margerie’nin ölümüyle sonuçlanan kazada, Margerie’yi taşıyan özel jetin pistte çarpıştığı kar temizleme aracının şoförünün olay sırasında alkollü olduğu bildirildi. Petrol şirketi Total'in Üst Yöneticisi Christophe de Margerie'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kırım’da Özel Jet Kazası (04 Kasım 2015): Rusya'nın Kırım Cumhuriyeti'nde Cessna tipli tek motorlu bir uçağın düşmesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Kırım Savcısı Natalya Poklonskaya, uçağın ilgili mercilerden izin almayarak uçuş yaptığı tespit edildi.

İstanbul’da Özel Jet Kazası (21 Eylül 2017): Atatürk Havalimanı'nda özel bir jet kalkıştan hemen sonra, saat 21:30 sularında acil inişe geçtiği sırada pistten çıktı. Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.



Sydney'deki deniz uçağı kazası (1 Ocak 2018): Avustralya'nın Sydney kentinde meydana gelen deniz uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin İngiliz bir iş adamı ve ailesi olduğu belirlendi. Hawkesbury Nehri'nde turistik gezi amaçlı yapılan gezide koca bir aile hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 6 kişiyi yaşamını yitirdi.



İstanbul’da Özel Jet Kazası (12 Mart 2018): Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Holding’e ait özel jet İran hava sahasında düştü. Uçakta bulunan 2’si kadın pilot, 1’i hostes, 8’i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçaktaki yolcuların, bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.