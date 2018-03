Dünya Afrin’i böyle duyurdu

TSK'nın terör örgütleri PKK, IŞİD, PYD ve YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ve Özel Kuvvetler, Afrin merkezine girerek bölgeyi kontrol altına aldı. Dünya kamuoyu ve uluslararası Afrin'de yaşananları son dakika gelişmesi olarak okuyucularına duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ocak ayında başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda bugün kritik bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ve Özel Kuvvetler daha önce kuşatılan Afrin’e girerek bölgeyi kontrol altına aldı.

Terör örgütü YPG’nin kaçtığı Afrin’de yaşayan birçok insan sokaklara dökülerek kutlama yaparken, uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip etti. Reuters haber ajansı “Türk güçleri ve Suriye’deki müttefikleri Kürtleri bölgeden uzaklaştırdı” başlığı ve olay yerinden fotoğraflarla gelişmeyi abonelerine duyurdu.

Öte yandan Dünya basınından öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

Al Jazeera

Katar merkezli Al Jazeera gelişmeyi anbean takip ederken, “Türk güçleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin şehrini ele geçirdi” başlığını kullandı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’de Türk bayraklarının dalgalandığını söylediği açıklamaya yer verildi. Al Jazeera’nın haberinde çok nadiren çatışma yaşandığı belirtilirken, Ankara’nın bölgede insani, sağlık ve gıda yardımı yapacağı ifade edildi.

Jerusalem Post

Kudüs’te basılan ve çok okunan gazetelerden Jerusalem Post, “Kürtler şok yaşadı, Türkler kutlama yaptı” başlığını attı. Haberde Afrin’in ele geçirilmesinin ardından bölgede kutlama yapıldığı ifade edildi. Haberde bu gelişmenin YPG’ye büyük bir darbe vurduğu ifade edilirken bu gelişmenin yankılarının Moskova, Şam ve Washington’da hissedileceği belirtildi.

BBC

İngiliz haber kuruluşu BBC, “Suriye Savaşı: Türkiye destekli güçler, Kürtleri Afrin’in kalbinden attı” başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Haberde, ÖSO ve Özel Kuvvetler’in Afrin’de herhangi bir direnişle karşılaşmadığı ifade edildi.

Financial Times

Çok okunan ekonomi gazetelerinden Financial Times, “Türk güçleri Suriye’nin Afrin kasabasını Kürtler’den aldı” başlığını atarken, Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamalarına yer verildi. Financial Times, “Türkiye uzun bir süre önce bölgede Kürtlerin otonom yapısına müsaade etmeyeceklerini açıkça söyledi ve Ocak ayında Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlattı” yorumunu yaptı.

Independent

İngiltere’nin çok okunan haber mecralarından Independent, Türkiye’nin desteklediği güçlerin Afrin’i ele geçirdiğini sitenin manşet kısmından verirken bölgede Türkiye bayraklarının asıldığını duyurdu.

New York Times

ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Times, “Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalifler Afrin’in kontrolünü ele geçirdi” başlığını attı. New York Times’ın haberinde, “Afrin’in ele geçirilmesi Kürtlerin kendi yönetimlerini oluşturma hayallerine darbe oldu ve Türkiye’nin ülkedeki ayak izinin büyümesine sebep oldu” yorumu yapıldı.

Guardian

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Guardian, “Türkiye, Afrin’in merkezinin tamamen kontrol altında olduğunu duyurdu” başlığıyla paylaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklamalarını da okuyucularına aktardı.