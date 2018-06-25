Dünya basını seçimi böyle yorumladı

Türkiye'deki kritik erken seçim dünya basınında da geniş yer buldu. İngiliz, ABD ve Fransız basını seçimi detaylı bir şekilde analiz ederek, gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı.

Uluslararası kamuoyu, bugün gerçekleşen erken seçimleri yakından takip etti. Birçok basın kuruluşu Erdoğan’ın zaferini resmi olmayan sonuçlara dayandırarak ilan etmesine rağmen muhalefetin buna itiraz ettiği vurgulandı.

Guardian: Erdoğan kendisine güvenen bir tonla konuştu

İngiliz Guardian gazetesi seçimle ilgili gelişmeleri internet sitesindeki canlı anlatım sayfasından aktardı. Gazetenin İstanbul muhabiri Kareem Shaheen, Erdoğan’ın Huber Köşkü’nde yaptığı konuşmaya dikkat çekerek, “Erdoğan, kendisine güvenen bir tonla yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle hayata geçirilecek olan bir dizi büyük projeyi sıraladı ve Türkiye’nin kendisine bağımsız bir yol çizeceği mesajını verdi” yorumunu yaptı.

Financial Times: Muhalefet açıklanan sonuçlara itiraz ediyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye’deki seçimler ile ilgili haberini “Destekçileri Erdoğan’ın zafer ilan etme yolunda olduğunu söylüyor” diyerek duyurdu. Haberde, “Erdoğan’ın destekçileri Cumhurbaşkanı’nın 5 yıl daha görevde kalacağını iddia ediyor. Ancak muhalefetin adayı Muharrem İnce Anadolu Ajansı’nın açıkladığı verilere itiraz ediyor” ifadesi kullanıldı.

Washington Post: Yeni yönetim sistemi Erdoğan’a geniş yetkiler tanıyacak

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post gazetesi ise haberi “Erdoğan resmi olmayan sonuçların zafere işaret ettiğini söylüyor, muhalefet partisi ‘Manipülasyon var’ diyor” başlığıyla duyurdu. Erin Cunningham imzalı haberde “Parlamento ve yargı sisteminin otorite alanını daraltmak üzere tasarlanmış olan yeni cumhurbaşkanlığı sistemi, Erdoğan’a geniş yetkiler tanıyacak. Muhalifler, bunun tek adam rejiminin önünü açacağını söylüyor” deniyor.

Le Monde: Muhalefette hayal kırıklığı

Fransız gazetesi Le Monde ise “Erdoğan zaferini ilan etti, muhalefet sonuçlara itiraz ediyor” ifadesini kullanıyor. Haberde, Erdoğan’ın ilk turda aldığı rakamların muhalefet tarafında büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

CNN: CHP için darbe

CNN International da kritik seçimini internet sitesinin manşetinden duyurdu. Başlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyet konuşması üzerinden veren CNN, “Resmi olmayan sonuçlar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 15 yıllık iktidar süresini uzatacak” ifadesini kullandı. Erdoğan'ın siyasi hakimiyetine yönelik en ciddi güçlüğü aştığının belirtildiği haberde, “sonuç Erdoğan'ın en yakın rakibi Muharrem İnce ve Cumhuriyet Halk Partisi için darbe” yorumunda bulundu.

NYT: Sarsıntı yarattı

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin kritik seçimi önde götürdüğünü aktardı. Sonuçların netleşmesinin ve Erdoğan'ın galibiyet konuşması yapmasının ardından NYT, “sonuç sadece Türkiye'de değil, Batı ve bölge ülkelerinin başkentlerinde de hissedilecek sarsıntılar gönderdi” ifadesine yer verdi.