Dünya dev buluşmayı böyle gördü

Geçtiğimiz ay gerçekleşen genel seçimlerden zaferle çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 yıllık yeni başkanlık döneminin ilk resmi ziyareti uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Dünya basını, Putin'in Türkiye ziyaretini "Rusya ve Türkiye iyice yakınlaştı" başlıklarıyla okuyucularına aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün ve yarın Türkiye’de temaslarda bulunacak olması uluslararası basının dikkatini çekti. Başta Akkuyu Santrali’nin açılışı olmak üzere birçok konuda temaslarda bulunacak Putin’in Türkiye ziyareti ve iki ülke arasındaki yakınlaşma hakkında birçok saygın medya kuruluşu haber yaptı.

İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz, konuyla ilgili olarak bir analiz yayınlarken, “Türkiye ve Rusya’nın ilişkisi sağlamlaşırken, ABD, Orta Doğu’dan atılıyor” başlığını kullandı. Haaretz’in haberinde, “Rusya Devlet Başkanı, Türkiye’ye gidip Rus yapımı nükleer santralin çok önemli ve sembolik açılış törenine katılıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post da, Türkiye ve Rusya’nın yakınlaştığını vurgularken, “Rusya ve Türkiye’nin liderleri Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatının başlangıcı için bir araya gelirken, iki ülke arasındaki ilişki sağlamlaştı” yorumunu yaptı. Gazete, Akkuyu Santrali’nin açılışı başta olmak üzere birçok konuda temaslarda bulunacak olan Putin’in bu ziyaretinin, 18 Mart seçimlerinin ardından ilk resmi gezisi olmasının kritik bir detay olduğunu da aktardı.

Reuters haber ajansı da, “Erdoğan ve Putin, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin resmi açılışını yaptı” başlığıyla haberi abonelerine servis etti. Reuters nükleer santrali yapma hakkını 2010’da alan Rusya’nın bunu sürekli ertelediğini aktardı ve Putin’in iki günlük ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Erdoğan ile yapacağı Suriye zirvesini de gerçekleştireceğini hatırlattı.

Rus medya kuruluşu Sputnik de, “Türkiye’nin AB ile ticareti azalırken, Rusya ile ekonomik bağı büyüyor” başlığıyla Putin’in ziyaretini yorumladı.

Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu da, “Türkiye’nin ilk nükleer santralinin açılışı yapıldı” başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde, Türkiye’nin S-400 savunma sistemlerini de Rusya’dan alacağını aktararak, iki ülke arasındaki ilişkinin yakınlaştığını dile getirdi.

Erdoğan’dan Rusça tweet

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından Rusça mesaj verdi. Erdoğan, “Ülkemizin 30 yıllık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye’nin kalkınması ve Rusya ile enerji iş birliğimiz adına tarihi bir yatırımdır. Bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği olan paydaşlara teşekkür ediyor, tüm yetkililerimizi tebrik ediyorum. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni 2023 itibariyle işletmeye alma hedefimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki iş birliğimizi de her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız” mesajını paylaştı.