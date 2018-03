Dünya dev satışı böyle gördü

Son iki gündür Türkiye'nin dikkatle izlediği satış için ilk açıklamalar bugün yapıldı. KAP'a bildirilen açıklamada Demirören Medya Grubu ile Doğan Medya Grubu arasındakli satış ve devir konusu uluslararası basında da gündem oldu. Amerikan, İtalyan ve İngiliz basını, "Hükümeti destekleyen medya kuruluşu, medya holdingini satın aldı" ifadelerini kullandı.

Bir süredir kulislerde iddia olarak konuşulan satış hakkında ilk resmi açıklama yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Doğan Medya Grubu ile Demirören Medya Grubu arasında satış ve devir konusunda görüşmelere başlanıldığı duyuruldu. KAP’a yapılan açıklamada satışa dair rakamın 890 milyon dolar olduğu belirtilirken bu gelişme dünya basınının da gündemine oturdu.

La Repubblica

İtalya’nın çok satan gazetelerinden La Repubblica, “Türkiye’de Erdoğan yanlısı medya grubu muhalif medya grubunu satın aldı” başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Gazete, “Holdingin başında Beşiktaş futbol kulübünün eski başkanı ve mevcut Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören var. Haberin duyulmasıyla birlikte Doğan’ın hisseleri yükseldi. Türkiye’nin en önemli gazetelerinden biri olan Hürriyet yıllardır Doğan grubuna bağlıydı ve Yıldırım Demirören aldı. Demirören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen bir iş adamı” ifadesini kullandı.

New York Times

ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Times da gelişmeyi, “Türk medya grubu, hükümet destekli holding tarafından satın alındı” başlığıyla duyurdu. Haberde bu gelişmenin Türk medyasına sınırlama getireceğine dair yorumlarda bulunan New York Times, 2009’da Aydın Doğan’a verilen 2.5 milyar dolarlık vergi cezasını da hatırlattı.

Reuters

Reuters haber ajansı, gelişmeyi, “Türkiye’de Doğan Holding, medya kuruluşlarının satışı için Demirören’le görüşmelere başladığını açıkladı” başlığıyla servis etti. Haberde, görüşmelerin 1.1 milyar dolarla başlayan görüşmelerin borçlara bağlı indirimlerle 890 milyon dolarda sonlandığı ifade edildi. Reuters, bu gelişme hakkında, “Bu anlaşma medyanın hükümete desteğini sağlamlaştırabilir” yorumunu yaptı.

Financial Times

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satılması ile Türkiye’de “hükümet yanlısı gazete ve televizyonların ağırlığı altındaki” medyanın “büyük bir darbe” alacağını yazdı. “Türk medya kralı Erdoğan müttefiğine medya ordusunu satmayı kabul etti” başlıklı haber, FT’nin Ankara’daki muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlandı.

Öte yandan Financial Times’a konuşan Doğan Medya Grubu’ndan bir yetkili, “Bu Türk medyası için tarihi bir an. Zor zamanlardan geçiyoruz, herkes üzgün ama bence insanlar bunun kaçınılmaz olduğunu anlayacak” dedi.

Spiegel

Almanya’nın çok satan dergilerinden Spiegel gelişmeyi, “Aydın Doğan gazetesi Hürriyet ve kanalı CNN Türk’ü sattı. Bunların yeni sahibi ise iş adamı Demirören, kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

Die Welt

Alman gazetesi Die Welt, “Hükümeti destekleyen grup, Türkiye’nin en büyük medya grubunu satın aldı” başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Gazete, 2011’de Demirören Grup’un Milliyet ve Vatan’ı satın aldığını hatırlatırken, “Gazetelerin içeriği o zamandan beri hükümet yanlısı oldu” ifadesini kullandı.