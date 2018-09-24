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Dünya devi için müthiş iddia… 14 milyar liraya satılıyor

Corriere della Sera gazetesi ünlü moda devi Versace'nin 2 milyar euro'ya (14.6 milyar TL) ABD'li bir şirkete satılacağını, satışın bu hafta gerçekleşebileceğini duyurdu.

android-time 15:42 24 Eylül 2018
Haberler Dünya
Dünya devi için müthiş iddia… 14 milyar liraya satılıyor
Corriere della Sera gazetesi ünlü moda devi Versace'nin 2 milyar euro'ya (14.6 milyar TL) ABD'li bir şirkete satılacağını, satışın bu hafta gerçekleşebileceğini duyurdu.

İtalyan gazetesi Corriera della Sera, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ünlü İtalyan lüks moda şirketinin 2 milyar euro’ya bir ABD’li şirkete satışının duyurulmak üzere olduğunu yazdı.

Gazeteye göre satış kararı salı günü ilan edilebilir. Gazete markanın kreatif direktörü ve başkan yardımcısı Donatella Versace’nin salı günü için Milano kentinde bir personel toplantısı çağrısı yaptığını da aktardı.

Versace'nin geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası kapsamında yapılan defilesinde Kaia Gerber de podyuma çıkmıştı.

Versace’nin geçtiğimiz günlerde Milano Moda Haftası kapsamında yapılan defilesinde Kaia Gerber de podyuma çıkmıştı.

Ancak şirket satış haberleri konusunda açıklama yapmayı reddetti.

Alıcılar arasında ünlü ayakkabı markası Jimmy Choo, lüks mücevher markası Tiffany & Co ve ABD’li moda evi Michael Kors’un adı geçse de  Bloomberg ve Reuters markanın Michael Kors’a satılacağını duyurdu.

Donatella Versace

Donatella Versace

Versace markasının hisselerinin yüzde 20’si 2014’te ABD’li özel sermaye şirketi Blackstone’a satılmıştı. Yüzde 80’lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

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Son güncelleme: android-time 15:5124.09.2018
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