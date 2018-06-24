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Dünya nefesini tuttu, gözler Türkiye’deki seçimde

Türkiye'de yoğun seçim kampanyası ve miting dönemi sona erdi ve bugün seçmen sandık başına gitti. Türkiye'de son haftalarda gündem olan erken seçim dünya basınının da gündeminde. Reuters haber ajansı, son dakika gelişmesiyle seçimlerin başladığını duyururken EPA da Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'dan çekilen görüntüleri paylaştı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, "CHP'nin popüler adayı İnce, uzun bir süredir ülkenin liderliğini üstlenen Erdoğan'a gerçek bir tehdit olabilir" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:50 24 Haziran 2018
Haberler Dünya
Dünya nefesini tuttu, gözler Türkiye’deki seçimde
Türkiye'de yoğun seçim kampanyası ve miting dönemi sona erdi ve bugün seçmen sandık başına gitti. Türkiye'de son haftalarda gündem olan erken seçim dünya basınının da gündeminde. Reuters haber ajansı, son dakika gelişmesiyle seçimlerin başladığını duyururken EPA da Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'dan çekilen görüntüleri paylaştı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, "CHP'nin popüler adayı İnce, uzun bir süredir ülkenin liderliğini üstlenen Erdoğan'a gerçek bir tehdit olabilir" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansının son dakika şeklinde geçtiği haberde Türkiye’de oy verme işlemlerinin başladığı ifade edildi.

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Haberde, “Türkler oy vermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi Erdoğan ve AKP’nin göreve geldiğinden beri en büyük rekabet” ifadesi yer aldı.
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Öte yandan EPA haber ajansı da Diyarbakır, Ankara ve İstanbul’da sandık başlarından çekilen fotoğrafları paylaştı.
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Öte yandan İngiliz resmi kanalı BBC de gelişmeye geniş yer ayırdı. BBC’nin internet sitesinde, “Türkiye’de seçimler, Erdoğan zorlu mücadelede ikinci dönemini istiyor” ifadesini kullandı.

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Alman haber ajansı Deutsche Welle de İngilizce edisyonunda seçimlere geniş yer ayırdı. DW, “Türkiye: Erdoğan kritik seçimde” yorumu yaparken muhalefetin güçlü olduğu yorumunu yaptı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, 24 Haziran seçimlerini, “CHP’nin popüler adayı Muharrem İnce, Türkiye’nin uzun süredir lideri olan Erdoğan’a ciddi bir tehdit olabilir” şeklinde okuyucularına aktardı.

Son güncelleme: android-time 15:0724.06.2018
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