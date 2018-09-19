Dünya şokta… Ünlülerin doktoru seri tecavüzcü çıktı

ABD'nin ünlü doktorlarından Grant William Robicheaux ve kız arkadaşı Laura Riley tutuklandı... 38 yaşındaki estetikçinin aralarında hastaları da olmak üzere en az 1000 kadına ilaç verip tecavüz ettiği ortaya çıktı.

ABD’nin yıldız doktorlarından Grant William Robicheaux, kız arkadaşı Laura Riley ile gözaltına alındı. Televizyon programı da sunan ve birçok yıldız ismi tedavi eden estetik cerrahın yakalanma sebebi ise bir hayli korkutucu…

Orange County’de yaşayan Robicheaux ve Riley’nin 2 kadının şikayeti üzerine gözaltına alındığı açıklanırken, yetkililer 38 yaşındaki estetik cerrahın bu kadınlara cinsel taciz ve tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, ikilinin kadınlara ilaç vererek bayılttığı ve daha sonra onları tecavüz ettiği ifade edildi.

İddiaların ardından gözaltına alınan doktorun evine yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve çok sayıda yasa dışı uyuşturucu bulundu. Yetkililer soruşturmanın derinleştirildiğini açıklarken, korkunç bir itirafta da bulundu. Soruşturma devam ederken, Robicheaux ve Riley’nin en az 1000 kadından faydalanmış olabileceği açıklandı. Yetkililer, çok sayıda kadının cinsel saldırıya uğramış olabileceğini açıkladı. Yetkililer saldırıya uğrayan kadınların bir kısmının doktorun hastası olduğunu açıklarken sapık çiftin Burning Man gibi festivallere giderek insanlara uyuşturucu verdiğini ve daha sonra baygın haldeki kadınlara saldırıda bulunduğunu söyledi.