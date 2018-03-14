Dünya Stephen Hawking’e ağlıyor

Dünya'nın önde gelen astronomlarından biri olan Stephen Hawking'in sabaha karşı hayatını kaybetmesi bilim ve astronomi dünyasını yasa boğdu. Birçok ünlü isim Stephen Hawking'in ardından ünlü fizikçinin ne kadar önemli bir ilham kaynağı olduğunu anlattı.

Dünya kamuoyu ve bilim alemi 76 yaşında hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking’in ardından ağlıyor. Aralarında Hawking’le çalışmış ya da ünlü bilim insanından ilham almış ünlüler açıklamalarda bulundu.

Hawking’in çocukları Lucy, Robert ve Tim yaptıkları ortak açıklamada, “O harika bir bilim insanıydı ve işleriyle birlikte mirası da çok uzun yıllar boyunca hatırlanacak olağanüstü bir insandı. Onun cesareti ve azmi, onun dehası ve esprisiyle Dünya çapında ilham kaynağı oldu. Bize bir keresinde, ‘Sevdiğimiz insanlara yuva olmasaydı evrenin bir anlamı olmazdı’ demişti. Onu sonsuza kadar özleyeceğiz” ifadesini kullandı.

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İnterneti kuran isim olarak bilinen mucit Tim Berners-Lee ise, “Devasa bir zihin ve harika bir ruhu kaybettik. Huzur içinde yat Stephen Hawking” mesajını paylaştı.Cambridge Üniversitesi’nin Dekan Yardımcısı Profesör Stephen Toope, “Profesör Hawking, Sadece Cambridge’te değil sıcaklığı ve yakınlığıyla bütün dünyada hatırlanacak bir isim. Onun bilimsel dünyaya ve bilim ve matematiğe ilginin artmasına olağanüstü bir katkısı var. Karakteri milyonlarca kişiye ilham verdi. Çok özlenecek” yorumunu yaptı.

Cambridge Üniversitesi’nde görevli Profesör Lord Martin Rees, “1964’te Cambridge Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladığım zaman genç bir adamla tanıştım. Benden 2 yıl öndeydi, yürümede ve konuşmada biraz zorluk yaşıyordu. Bu isim Stephen Hawking’di. Yakın zamanda ALS teşhisi konmuştu. Herkes doktora tezini bitirecek kadar yaşamayacağını söylüyordu. Fakat şaşırtıcı bir şekilde 76 yaşına kadar yaşadı. Hayatta kalması bile tıbbi bir mucize olarak tanımlanabilir fakat bundan fazlasını da yaptı. Dünya’nın en önemli bilim insanı oldu ve uzay, zaman ve kosmos alanlarında yazdığı kitaplar çok satanlar listesine girdi. O hastalıktan sonra yaşadığı her anı bonus olarak görüyordu. Ne hayat yaşadı ama… Milyonlarca insanın ufkunu açtı ve Dünya çapında herkese ilham verdi” dedi.

NASA da Stephen Hawking hakkında açıklamalarda bulundu. NASA tarafından yapılan açıklamada, “Teorileri evrenle ilgili yepyeni olasılıkları ortaya çıkardı. 2014’te Uzay İstasyonu’ndaki astronotlara söylediğin gibi yerçekimsiz ortamda Superman gibi süzül” ifadesini kullandı.