Dünyaca ünlü dergi yazı: ABD-Türkiye ilişkisi Suriye’de bitebilir

Dünya siyaseti ve uluslararası ilişkiler özelinde makaleleri ve analizleriyle bilinen Foreign Policy dergisi, Suriye'de yaşanan gerilim üzerinden ABD-Türkiye ilişkisini masaya yatırdı. Makaleyi yazan Aaron Stein, "İki ülke Menbiç'te ortak çalışmaya uğraşıyor ama işler iyi gitmiyor" dedi.

Suriye’de bitmek bilmeyen iç savaş ve krizden en çok etkilenen ülkelerinden başında Türkiye geliyor… Sınır güvenliğini korumak ve sağlama almak için TSK’nın arka arkaya hamleleri ve Ankara’nın terör örgütlerini bitirmeye çalışması Türkiye ve ABD arasında sık sık gerilime sebep oluyor. Zaman zaman kopma noktasına gelen iki ülke ilişkileri ile ilgili ilginç bir analiz yazısı yayımlandı.

Dünyanın önde gelen dergilerinden Foreign Policy’de Aaron Stein imzasıyla yayımlanan makalede, Menbiç özelinde iki ülke arasındaki ilişki masaya yatırıldı. İki ülkenin Menbiç’te birlikte çalışmaya çalıştıklarının ifade edildiği analizde, Ankara-Washington hattında sorunlar yaşandığı belirtildi. “ABD-Türkiye bağları, Suriye’de tamamen kopabilir” başlıklı makalede, ABD’nin Menbiç yol haritasında Türkiye’nin istediği değişikliklerin yapılmasının önemli olduğu ifade edilirken bu sayede iki ülke arasındaki gerilimin son bulacağı öngörülüyor.

Stein, “Menbiç yol haritasının detaylarının bilinmemesi kesinlikle tansiyonun artmasına sebebiyet verecektir. ABD bölgeden ayrıldığında Suriye ile sınır paylaşmaya devam edecek” derken bölgenin istikrara ulaşması için tarafların anlaşması gerektiği belirtildi.