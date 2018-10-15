Dünyaca ünlü pizza zincirinden mide bulandıran görüntüler… Türkiye’de de şubesi var

Türkiye'de de birçok ilde bulunan pizza zincirinin Avustralya'daki bir şubesinde çekilmiş mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Ülkenin NSW bölgesindeki Lismore kentinde bulunan şubede eskiden çalışan adam, intikam için mutfakta çekilen iğrenç görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, lokanta kapatıldı.

Türkiye’de de şubeleri bulunan pizza zincirinde ciddi bir skandal patlak verdi… Avustralya’nın NSW bölgesinin kuzeyindeki Lismore’da çekilen görüntüler sosyal medyada olay yarattı ve büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Isaac Wilson isimli eski çalışan haksız yere işten çıkarıldığını söyleyerek, intikam almak için lokantanın mutfağında çekilmiş görüntüleri paylaştı. Facebook üzerinden paylaşım yapan Wilson, küflenmiş peynirlerin, pis tezgahların ve bozulmuş deniz ürünlerinin olduğu alanların fotoğrafını paylaştı.

Lavabonun altındaki boruların sızdırdığı ve bunların da geçici yöntemlerle düzeldiği bazı fotoğraflarda görülürken, fotoğraflar sosyal medyada olay yarattı. Birçok kullanıcı, lokantanın pis ve bakımsız olmasına tepki göstererek , “Bu iğrençlik”, “Bir daha buraya girmeyeceğim” yorumlarını yaptı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şirket açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer yapılan incelemeler sonucunda lokantayı geçici olarak kapattıklarını duyururken, “İstediğimiz yüksek standarda ulaşana kadar lokanta kapalı kalacaktır” açıklamasını yaptı.

Şirkette çalışan bazı kişiler ise Wilson’ın iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Wilson’ın eski iş arkadaşları, “Kovulduğu için bize saldırıyor. Amacı bizi kötülemek” yorumunu yaptı.