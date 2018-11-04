Dünyaca ünlü yıldızın selfiesi hayranlarını ikiye böldü: Bu ne dağınıklık?

Günümüzde sosyal medya aracılığıyla herkesin hayatının en ufak bir detayını bile görebiliyoruz… Bu durum özellikle milyonlarca takipçisi olan ünlüler için bir hayli zorlayıcı. Bu durumun son örneğini ise Cadılar Bayramı’nda, kardeşleriyle birlikte “Victoria’s Secret meleği” kostümü giyen Kourtney Kardashian…
Kardeşleriyle birlikte yaptığı TV programı sayesinde şöhrete kavuşan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Kourtney, bu kostümü kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Evinde ayna karşısında çektiği fotoğrafı paylaşan Kardashian, hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri fotoğrafın çok seksi olduğunu söylerken, birçok sosyal medya kullanıcısı giyinme odasının dağınıklığından dem vurdu.
Kardashian’ın bazı hayranları, “Ne kadar dağınık bir oda”, “Kardashian’lar bile evlerini temizlemiyor”, “Umarım bu fotoğraftan sonra odanı temizlemişsindir” diyerek genç yıldızı eleştirdi. Kardashian takipçilerine yanıt vermedi.
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