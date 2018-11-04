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Dünyaca ünlü yıldızın selfiesi hayranlarını ikiye böldü: Bu ne dağınıklık?

Televizyon programıyla şöhrete kavuşan Kourtney Kardashian'ın Cadılar Bayramı'nda giydiği "Victoria's Secret meleği" kostümü sosyal medyayı salladı... Fakat bu kostümün gündeme gelmesinin sebebi 39 yaşındaki Kardashian'ın selfiesi. Odasında çekim yapan Kardashian'ın evinin oldukça dağınık olması hayranları arasında tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr
android-time 08:20 4 Kasım 2018
Haberler Dünya
Dünyaca ünlü yıldızın selfiesi hayranlarını ikiye böldü: Bu ne dağınıklık?
Televizyon programıyla şöhrete kavuşan Kourtney Kardashian'ın Cadılar Bayramı'nda giydiği "Victoria's Secret meleği" kostümü sosyal medyayı salladı... Fakat bu kostümün gündeme gelmesinin sebebi 39 yaşındaki Kardashian'ın selfiesi. Odasında çekim yapan Kardashian'ın evinin oldukça dağınık olması hayranları arasında tartışma yarattı.

Günümüzde sosyal medya aracılığıyla herkesin hayatının en ufak bir detayını bile görebiliyoruz… Bu durum özellikle milyonlarca takipçisi olan ünlüler için bir hayli zorlayıcı. Bu durumun son örneğini ise Cadılar Bayramı’nda, kardeşleriyle birlikte “Victoria’s Secret meleği” kostümü giyen Kourtney Kardashian…

Kardashian ailesinin daha sakin ve sessiz üyelerinden biri olan Kourtney Kardashian'ın evindeki dağınıklık hayranlarını çileden çıkardı.

Kardashian ailesinin daha sakin ve sessiz üyelerinden biri olan Kourtney Kardashian’ın evindeki dağınıklık hayranlarını çileden çıkardı.

Kardeşleriyle birlikte yaptığı TV programı sayesinde şöhrete kavuşan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Kourtney, bu kostümü kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Evinde ayna karşısında çektiği fotoğrafı paylaşan Kardashian, hayranlarını ikiye böldü. Bazı takipçileri fotoğrafın çok seksi olduğunu söylerken, birçok sosyal medya kullanıcısı giyinme odasının dağınıklığından dem vurdu.

Kardashian’ın bazı hayranları, “Ne kadar dağınık bir oda”, “Kardashian’lar bile evlerini temizlemiyor”, “Umarım bu fotoğraftan sonra odanı temizlemişsindir” diyerek genç yıldızı eleştirdi. Kardashian takipçilerine yanıt vermedi.

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Son güncelleme: android-time 08:2404.11.2018
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