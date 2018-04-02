Dünyada 3.3 milyar kişi otokrasiyle yönetiliyor, Türkiye’de ‘büyük gerileme’ var

Almanya merkezli Bertelsmann Stiftung kuruluşunun yaptığı son araştırmaya göre, dünya çapında "demokrasilerin kalitesi", "market ekonomisi" ve "yönetim tarzı"; son 12 yılında en düşük seviyesine geldi.

129 ülke üzerinde yapılan araştırma ve analizler, bu ülkelerin 40’ında son iki yıl içinde “bağımsız yargının gerileme kaydettiği”, 50’sinde ise politik özgürlükler anlamında kısıtlamalar ve engellemeler getirildiği sonucuna varıldı.

EŞİTSİZLİK YÜKSELDİKÇE ÖZGÜRLÜKLER AZALIYOR

Araştırmaya göre, gelişmekte olan 72 ülkede büyük oranda yoksulluk ve sosyal eşitsizlik mevcut. Hindistan, Venezuela ve Güney Afrika’nın da içinde bulunduğu 22 ülkede, insanlar arasındaki sosyo ekonomik farklılıklar son 10 yıl içinde “uçurum” seviyesine geldi.

Öte yandan 129 ülkenin içindeki yaşayan nüfusun 3.3 milyarı otokrat, 4.2 milyarı ise demokratik yönetimler altında yaşıyor.

Araştırma, 2016’da dünyada 55 olan otokrat yönetim sayısının şu anda 58’e yükseldiğinin de altını çiziyor.

TÜRKİYE DETAYI

“Dönüşüm Endeksi” adı verilen listede, zamanında demokratikleşme yönünde büyük adımlar atan Türkiye, Brezilya ve Polonya gibi ülkelerin büyük gerileme kaydettiği ifade edilirken, Burkina Faso ve Sri Lanka gibi ülkelerin ise demokratikleşme yolunda ilerlediği belirtiliyor.

Listede Türkiye, Mozambik ve Yemen’in siyasi özgürlükler anlamında “ciddi anlamda” gerilediği belirtilirken, Bangladeş, Lübnan, Mozambik, Uganda ve Nikaragua gibi ülkelerin ise artık “demokratik” olarak nitelendirilemeyeceğine vurgu yapılıyor.

RAPORDA DEMOKRASİ VURGUSU

Raporda yolsuzluğa karşı demokrasilerin otokrasilerden daha etkili hareket ettiği ifade edilirken, “12 demokratik ülke, otokrat ülkelere oranla yolsuzlukla daha iyi savaştı. Sadece 27 demokratik ülke ve 2 otokrat ülkede iyi işleyen bir pazar ve rekabetçi sistemler bulunuyor” ifadesi kullanıldı. Araştırmayı üstlenen isimlerden Aart De Geus, “Bu araştırma demokratik ülkelerin daha istikrarlı ve verimli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

Araştırmada Çin örneği de verildi. Çin’in son 10 yılda büyük bir ilerleme ve küresel büyüme yaşadığına dikkat çekilirken, özgürlüğün sınırlı olmasının bir sorun olduğu belirtildi. Çin’in ekonomik başarısının bir istisna olduğu belirtilirken, Rusya, Tayland ve Venezuela’nın durumu ortaya konuldu ve “Araştırmalarımız ekonomik gelişmenin demokratik gelişmeyle bağlantılı olduğunu gözler önüne serdi” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE BÖLGESEL OLARAK EN İYİ 2. DEMOKRASİ

Öte yandan rapora göre, Ortadoğu-Kuzey Afrika kategorisinde yer verilen Türkiye, Tunus’un ardından bölgedeki en iyi 2. demokrasi skoru olarak görülüyor.