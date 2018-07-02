Dünyada ilginç trend: Gazeteler kapanıyor, dijitale geçiyor

Türk basınının gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı... Yayın hayatına 2009'da başlayan Habertürk gazetesi, basılı yayınını sona erdirme kararı alındığını açıklarken bu trend dünya basınında da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD'de çok satan dergilerden Newsweek ve İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Independent da yaşamına dijitalde devam etme kararı almıştı.

Bir süredir kulislerde konuşulan Habertürk’ün kapanacağına dair iddialar bugün resmiyet kazandı. Resmi olarak Habertürk’ün kapanacağının çalışanlara bildirildiği açıklanırken, bu trend dünyada da gündemde olan ve halen konuşulan bir konu. Reklam gelirlerinin düşmesi ve basım-dağıtım maliyetlerinin artmasıyla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde de birçok gazete ve dergi yayın hayatına sanal ortamda devam ediyor.

Basılı yayın hayatına son veren gazeteler arasında en dikkat çekici örneklerden biri Independent. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden biri olarak uzun süredir sağlam bir okur kitlesi elde eden Independent, gazetenin sahibi Evgeny Lebedev 2016 yılında gazetenin basılı faaliyetlerine son verme kararı almıştı. Bu yeni düzenleme ile Independent’ta 25 yeni pozisyon oluştuğu açıklanırken, gazetenin uzantısı olarak görülen tabloid gazetesi I, yayın hayatına devam ediyor.

ABD’de 80 yıllık dergi kapandı

ABD’de ise ülkenin çok okunan dergilerinden Newsweek basılı yayın hayatını sonlandırma kararı almıştı. Yaklaşık 80 yıldır yayın hayatına devam eden Newsweek, en son 31 Aralık 2012’de raflara çıkmış ve ondan sonra hayatına dijital dünyada devam etmişti.