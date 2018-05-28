Dünya’da ilk kez duyuruldu… Türk yapımı camii zekatları bitcoin olarak toplayacak

1977 yılında açılan ve İngiltere'deki ilk Türk camisi olarak lanse edilen Shacklewell Camii yeni bir uygulama geliştirdi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Dalston'da bulunan Shacklewell Camii, fitre ve zekatları bitcoin olarak kabul edeceklerini açıkladı.

Son dönemin gözde trendlerinden biri olan bitcoin, etherium ve sanal para birimleri İngiltere’de yeniden gündem oldu. Fakat bu kurların gündem olma sebebi kurlarda aşırı yükseliş ya da düşüş değil… İngiltere’de 1977’den beri ibadete açık olan Shacklewell Camii, Ramazan’da fitre ve zekatları bitcoin olarak kabul edeceklerini duyurdu.

Reuters haber ajansı Türkler tarafından kurulan caminin artık sanal para ile yardım toplayacaklarını açıkladı. Caminin bu teknolojiyi kullanmasına imkan tanıyan teknoloji uzmanı Lukasz Musial, “Bir bağışçının bağış yapması çok kolay, sadece tek bir tık ile camiye bağışta bulunabilirsiniz” dedi.