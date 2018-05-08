Dünyadan ABD’nin kararına ilk yorumlar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koymaya başlayacak olmasından derin endişe duyduğunu belirterek anlaşmanın taraflarına taahhütlerini yerine getirme ve tüm üye devletlere de nükleer anlaşmaya destek verme çağrısında bulundu. Öte yandan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyansky da kararın hayal kırıklığına uğrattığını ancak şaşırtmadığını belirtti.

Guterres, yazılı açıklamasında, İran ile varılan nükleer anlaşmanın nükleer silahsızlanma ve diplomaside büyük başarı olduğunu ve uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin tüm kaygıların anlaşma kapsamında tesis edilen mekanizmalarla ele alınması gerektiğini ve anlaşmayla doğrudan ilgili olmayan hususların bu başarıyı korumak için ön yargısız bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. Guterres, “ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koymaya başlayacak olmasından derin endişe duyuyorum. Anlaşmanın taraflarına taahhütlerini yerine getirme ve tüm üye devletlere de nükleer anlaşmaya destek verme çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı.

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RUSYA’DAN İLK ÇIKIŞ

Öte yandan Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyansky, ABD’nin İran nükleer anlaşmasının ardından BMGK’nin toplanıp toplanmayacağına ilişkin gazetecilerin yönelttiği bir soruya “Bütün seçenekler masada.” yanıtını verdi.

Trump yönetimin bu kararının hayal kırıklığına uğrattığını ancak şaşırtmadığını belirten Polyansky, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin Ortadoğu’daki gerginliği artırmasını beklediklerini kaydetti.

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NATO’DAN ÇAĞRI

NATO, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından tüm taraflara kapsamlı siyasi çözüm için çalışma çağrısında bulundu.AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yapan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO’nun 2015 yılında İran nükleer anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ve tam olarak uygulanması gerektiği konusunda çağrıda bulunduğunu hatırlattı.NATO’nun İran’ın anlaşmaya uyumlu davranıp davranmadığı konusu hakkında değerlendirme yetkisinin olmadığını kaydeden Lungescu, NATO müttefiklerinin İran’ın balistik füze geliştirme kabiliyeti konusunda endişe duyduğunu ifade etti.Lungescu, NATO müttefiklerinin aynı zamanda İran’ın Ortadoğu’da istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri konusunda da endişeleri bulunduğunu kaydetti.

NATO Sözcüsü Lungescu, “ABD’nin İran anlaşmasından çekilmesinin ardından tüm tarafların İran’ın nükleer silahlar geliştirmesini engelleyecek kapsamlı bir siyasi çözüm için çalışmasını teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, FRANSA VE ALMANYA DA KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD olarak çekildiğiklerini açıklaması dünya çapında yankı uyandırdı. İngiltere, Almanya ve Fransa, Trump’ın kararını üzüntüyle karşıladıklarını duyururken, İran anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıkladı.

Trump’ın açıklamasını değerlendiren Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB ülkelerinin İran ile yapılan nükleer anlaşmasına uymayı sürdüreceğini söyledi. Mogherini, “İran nükleer anlaşmasıyla ilgili var olan durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak davranma hakkını saklı turuyor” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da, Trump’ın anlaşmadan çekilme kararını duyurmasından sonra yaptığı açıklamada kararı onaylamadıklarını belirtti ve “Trump’ın kararı birleşik bir Avrupa yaklaşımı ile karşılanacak. AB liderleri önümüzdeki hafta Sofya’daki zirvede konuyu ele alacak” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile varılan anlaşmadan çıkma kararını İsrail ve Suudi Arabistan ise olumlu karşıladı. İsrail Savunma Bakanlığı, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararı ile ile lgili olarak “Tahran’daki rejimin düşmesine yol açacak cesur bir adım” olarak değerlendirdi. Suudi Arabistan, Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını desteklediklerini ve karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Öte yandan Trump yönetimi, anlaşmadan ayrılma kararının ardından İran’a yönelik yaptırımları hemen geçerli olmak üzere yeniden devreye soktuklarını açıkladı. İran ile iş yapan şirketlere bu faaliyetlerini sona erdirmeleri için 3 ile 6 aylık geçiş dönemi olacağı belirtilen ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında hangi yaptırımların hangi zaman dilimine girdiği açıklık kazanmadı. Bakanlık, bu dönemlerin sonunda yaptırımların tam ve etkili bir biçimde uygulamaya sokulacağını belirtti.

OBAMA’DAN TRUMP’A SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran’la imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğını açıkladı. Trump’ın açıklamasına bir tepki de eski ABD Başkanı Barack Obama’dan geldi.

ABD Başkanı Trump'ın 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararına ilişkin eski ABD Başkanı Barack Obama'dan sert bir tepki geldi.

“SORUMSUZLUK”

Obama, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın ‘ABD'nin dış politikadaki başarılarından biri' olarak niteledi. Anlaşmadan çekilmenin ‘yanlış yönlendirilme' ve ‘sorumsuzluktan' kaynaklandığını belirttiği açıklamasında, anlaşmadan çekilmenin ABD'nin en yakın müttefiklerine sırt çevirmesi anlamına geldiğini, bunun da ABD'nin güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

“TEHLİKELERİNİ BİLİYORUZ”

Obama yaptığı yazılı açıklamasında “İran'a yönelik yaptırımları uygulayabilecek uluslararası bir koalisyonun kurulmasından yıllar sonra, İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve İran ile birlikte bu anlaşmaya vardık . Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de oybirliği ile onaylanan çok taraflı bir nükleer silah kontrolü anlaşmasıydı. Hepimiz İran'ın nükleer silah elde etmesinin tehlikelerini biliyoruz” ifadelerine yer verdi. DHA

TÜRKİYE’DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı.Trump'ın kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendiren Kalın, “ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir” dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN, TRUMP’IN İRAN KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump’ın, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerine dair yaptığı basın toplantısıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve UAEA’nın denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir” denildi.

Dışişleri bakanlığı’nın açıklamasında şöyle denildi:

“Türkiye, İran’ın nükleer programına ilişkin çözümün tek yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu her zaman savunagelmiş ve geçmişte de bu doğrultuda yoğun çaba göstermiştir. 2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) yayılmanın önlenmesi konusunda atılmış önemli bir adımdır. Söz konusu plan en zor konuların dahi müzakerelerle çözülebileceğini göstermiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla anlaşmanın uygulanmasını takiple görevlendirilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın Anlaşma'ya uygun hareket ettiğini dönemsel raporlarıyla teyid etmektedir. Hal böyleyken ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğine dair inancımızı koruyoruz. Anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP'te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması işletilmelidir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve UAEA'nın denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir.” AJANSLAR