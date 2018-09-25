Dünyanın en çok kaybedeni o! 96’ncı kez seçime giriyor

Kanadalı elektrik mühendisi John Turmel, 1979'dan beri girdiği 95 seçimde de başarısız olarak dünyada en fazla seçim kaybeden siyasetçi. Buna rağmen mücadeleden yılmayan Turmel, önümüzdeki günlerde 96'ncı kez sandıkta yarışmaya hazırlanıyor.

Yasa dışı olarak işlettiği kumarhanenin basılmasından sonra kumarın serbest bırakılmasını sağlama hedefiyle siyasete atılan ve ilk seçiminde kapı kapı dolaşarak sadece 193 oy alabilen Turmel 22 Ekim’de yapılacak yerel seçimlerde bu kez Brantford kentinin belediye başkanlığı için yarışacak.

67 yaşındaki Turmel, “Seçimler kazanmak ya da kaybetmek için değildir. Önemli olan fikirlerinizi yaymaktır” diyor.

Belediye meclisi üyeliğinden, milletvekilliğine her seçime giren Turmel genellikle bağımsız aday olarak yarışıyor. Turmel 40 yıllık siyaset macerasında en fazla 4500 oy alabildi. Bir seçimde de Turmel’e sadece 11 oy çıktı.

‘Hiç pişman olmadım’

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Turmel, seçimlere girip kaybetmekten hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.

İlk hedefi kumarın serbest bırakılması olan Turmel, zaman içinde dönemin koşullarına bağlı olarak, uyuşturucu ve seks ticaretinin yasal hale getirilmesine dahil pek çok vaatte bulundu. Turmel, “Kumarcıların, seks işçilerinin uyuşturucu kullananların savunucusu oldum” dedi.