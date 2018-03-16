Dünyanın en pahalı kamerası oldu

Fotoğraf dünyasının en ikonik tasarımlarından birine sahip olan Leica'nın ilk kameralarından biri bugün açık artırmayla rekor fiyata satıldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki açık artırmada 2.96 milyon dolara alıcı buldu.

Tarih boyunca en unutulmaz fotoğraf karelerini ölümsüzleştiren Leica’nın orijinal tasarımı dün açık artırmaya çıkarıldı. 1923’te üretilen ve ilk günkü gibi sağlam ve çalışır durumda olan Leica’nın ilk kamerası Westlicht Photographica Auction isimli müzayede evinde rekor fiyata satıldı.

Alman markası Leica’nın ilk Leica modellerini piyasaya sürmeden 2 yıl önce prototip olarak hazırlanan bu cihaz oldukça sınırlı sayıda üretildi. Sadece 25 adet test ürünü üretilirken, Leica 0 serisi kameranın ilk günkü gibi olduğu ifade edildi. Bu fotoğraf makinesinin üretim numarası olarak 122 olduğu belirtilirken dün gerçekleşen müzayede sonunda Leica’nın bu tarihi öneme sahip olan cihazı böylelikle dünyanın en pahalı fotoğraf makinesi oldu.

Dünyanın sayılı fotoğraf makine ve lenslerini üreten Leica’nın satışa çıkan bu modeli ise oldukça nadir. Dünya’da ilk günkü gibi korunan 3 modelden biri olan cihaz, yaklaşık 450.000 dolardan açık artırmaya çıktı. Fakat koleksiyonerler kısa sürede fiyat artırarak rekabete başladı. Öyle ki 450.000 dolarlık fiyat kısa bir süre içerisinde 2.96 milyon dolara çıktı. İlk günkü gibi korunan ve hala çalışan cihazı Asya’dan ismi açıklanmayan bir koleksiyoner satın aldı.

Ernst Leitz tarafından üretilen kamerada önce, Leica’nın 0 serisi ve 116 numaralı fotoğraf makinesi rekor fiyata satılmıştı. 2012’de gerçekleşen açık artırmada 2.65 milyon dolara satılmıştı.