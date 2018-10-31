Dünyanın en uzun heykeli rekoru artık onun! 2.3 milyar TL harcandı

Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel'in, Gujarat eyaletinde inşa edilen 182 metrelik heykeli törenle açıldı. Dünyanın en uzun heykeli, 430 milyon dolara mal oldu.

Gujarat eyaleti Kevadiya köyünde inşa edilen ve 430 milyon dolara (2.3 milyar TL) mal olan 182 metre uzunluğundaki heykelin açılışını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi.

Açılış töreni sırasında Hindistan hava kuvvetlerine ait uçaklardan Narmada Nehri kıyısındaki ‘Birlik Heykeli’ne çiçekler atıldı. Hint heykeltıraş Ram V Sutar’ın eseri olan heykelin yüksek miktara mal olması sert dille eleştirilmesine rağmen Hindistan Başbakanı Modi projeyi devam ettirmişti.

Patel gibi Gujarat eyaletinde dünyaya gelen Modi, kriz döneminde Hindistan için yol gösterici olan Patel’in gelecek nesillere ilham kaynağı

sağlayacağını söyledi. Yerel basında çıkan haberlerde açılış töreni için bölgeye binlerce polisin konuşlandırıldığı ve dün gösteri yapan çiftçiler ile aktivistlerin gözaltına alındığı belirtildi.

Araştırma merkezi ve müze de var

Özgülük Anıtı’nın neredeyse iki katı heykel, Patel’in yaşamı ve çalışmalarına dair bir araştırma merkezi ile 2 bin fotoğraf ve 40 bin belgeyi

içeren bir müzeyi de barındıracak.

Heykeli yılda 2.5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. İngiliz sömürgecilerin 1947’de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan’ın ilk içişleri bakanı olan ve “Hindistan’ın Demir Adamı” diye anılan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı.