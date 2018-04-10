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Dünyanın en yaşlısı artık o… Bakın nerede yaşıyor?

Guinnes, dünyanın en yaşlı erkeğini açıkladı. Yaşayan en yaşlı erkek olan Masazo Nonaka 25 Temmuz 1905 doğumlu.

Sozcu.com.tr
android-time 11:39 10 Nisan 2018
Haberler Dünya
Dünyanın en yaşlısı artık o… Bakın nerede yaşıyor?
Guinnes, dünyanın en yaşlı erkeğini açıkladı. Yaşayan en yaşlı erkek olan Masazo Nonaka 25 Temmuz 1905 doğumlu.

Guinnes, Japonya’da yaşayan Masazo Nonaka’nın yaşayan en yaşlı erkek olduğunu tescilledi. 112 yıl 259 gün ile rekorun yeni sahibi olan Nonaka’ya sertifikası teslim edildi.

Nonaka’dan önceki rekor İspanya’da yaşayan Francisco Nuñez Olivera’ya aitti. Olivera şubat ayında 113 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Japonya’nın Hokkaidō adasında yaşayan Nonaka’nın 8 kardeşi ve 5 çocuğu bulunuyor.

Guinnes, Temmuz 2017’de 117 yaşında hayatını kaybeden Violet Brown’ın ardından, yaşayan en yaşlı kadını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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