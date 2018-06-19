Dünyanın en yaşlısıydı…

Avustralya'nın Perth kentindeki bir hayvanat bahçesinde yaşayan, dünyanın bilinen en yaşlı Sumatra orangutanı öldü. Bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Puan adlı 62 yaşındaki dişi orangutan Pazartesi günü uyutuldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 1968’den beri hayvanat bahçesinde tutulan ve 2016’da türünün en yaşlı üyesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen Puan arkasında 11 çocuk ve 43 torun bıraktı.

Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan Sumatra orangutanları, doğal ortamlarında nadiren 50 yaşını görüyor.

1956’da Endonezya’nın Sumatra ormanlarında doğduğu tahmin edilen Puan’ın torunlarının çoğu, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına dağılmış durumda. Puan’ın bazı torunları da doğaya salındı.

‘Hayvanat bahçesindeki orangutanların yüzde 10’u Puan’ın genlerini taşıyor’



Primat uzmanı Holly Thompson, “küresel zoolojik nüfusun yüzde 10’a yakını Puan’ın genlerini taşıyor. Puan, Perth Hayvanat Bahçesi’ndeki orangutanlar ve soyunun devam etmesi için çok şey yaptı” dedi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na göre (WWF) dünyada yaklaşık 14,600 Sumatra orangutanı yaşıyor.

Puan’ın bakıcısı Martina Hart, West Australian gazetesine “Puan’ın kirpikleri ağarmaya başlamıştı. Hareketleri yavaşlamıştı, aklı da gidip geliyordu. Ama hep sessiz, ağırbaşlı bir aile reisi olarak kaldı” dedi.