Dünyanın konuştuğu kahramana büyük jest

Fransa'nın başkenti Paris'te balkondan sarkan bir çocuğu tırmanarak kurtaran Malili kahramana Fransız vatandaşlığı verildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören kahraman bir gencin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarıldı.

Akşam saatlerinde balkonun dış cephesine tutunan küçük bir çocuk gören yayalar itfaiyeyi arayıp korkuyla beklerken, Mamoudou Gassama isimli bir genç binaya tırmandı. Çocuğu yakalayan ve içeri alan gencin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyardı.

Paris belediye başkanı Anne Hidalgo, 22 yaşındaki Mali vatandaşıyla ilgili Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Gassama’ya bu cesaret verici hareketinden ötürü tebrikler. Onunla konuştuğumda birkaç ay önce Fransa’ya geldiğini ve hayatını burada kurmak istediğini söyledi. Ona gereken desteği vereceğimizi söyledim” dedi.

Hidalgo’nun bu açıklamasının ardından, Malili mülteci Mamoudou Gassama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya geldi. Élysée Sarayı’nda Macron tarafından bizzat tebrik edilen Gassama’ya Fransız vatandaşlığı verildiği duyuruldu. Macron Elysee Sarayı’nda ağırladığı Gassama’ya cesaret madalyası verirken, genç adama Paris itfaiyesinde iş imkanı sunuldu.

İtfaiye sözcüsü Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, “Fiziksel olarak bu şekilde binaya tırmanabilecek güçte birisinin orda olması büyük şans” dedi.

Öte yandan olay sırasında çocuğun evde yalnız olduğu öğrenilirken, annesinin şehir dışında olduğu, babasının ise sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.