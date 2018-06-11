Dünyanın konuştuğu krizin fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in objektife yansıyan görüntüsü, dünyanın gündemine oturdu. Fotoğrafla ilgili olarak "Dünya Trump'a karşı" şeklinde yorumlar yapıldı. Öte yandan bu fotoğrafı dünyanın önde gelen ajanslarından önce Alman hükümetinin paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf Kanada’da düzenlenen G-7 zirvesinde çekildi. Zirveye, ABD ve diğer ülkeler arasındaki, özellikle ticaret konusundaki yaklaşım farklılıklarının neden olduğu gerilim damgasını vurdu. Bu gerilimin en net biçimde belli olduğu an ise dünya ajanslarının objektiflerine böyle yansıdı.

Fotoğrafta, etrafında Avrupalı liderlerin bulunduğu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in masada oturan ve yanında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un durduğu ABD Başkanı Donald Trump’a ‘titiz’ bir şekilde baktığı görülüyor. Ortadaysa kollarını bağlamış Japonya Başbakanı Şinzo Abe yer alıyor.

ZİRVE KRİZLE SONA ERDİ

G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ev sahibi Kanada’ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesi nedeniyle krizle sona erdi. Zirvede özellikle ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilemedi.

G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington’a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.

TRUMP ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, gergin biten G7 zirvesi sonrası Twitter’dan yaptığı bir dizi açıklamayla kendisini eleştiren en yakın müttefiklerine ateş püskürdü. Ev sahibi Kanada’ya sert eleştiriler yönelten Trump’ın zirve sonunda ortak bildirgeden çekilmesi ile, zirvedeki dünya liderleri söz dalaşına girmişti.

Trump, “Üzgünüm, ne arkadaşlarımız ne de düşmanlarımıza ticarette bizden faydalanmalarına daha fazla izin veremeyiz. Amerikalı çalışanlar önceliğimiz olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin kendisini “ticaretten söküp atmak” isteyen ülkeleri korumak adına neredeyse Nato’nun tüm mali yükünü üstlendiğini öne süren Trump “artık değişim zamanı” mesajını paylaştı.