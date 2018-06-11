Dünyanın konuştuğu krizin fotoğrafı

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in objektife yansıyan görüntüsü, dünyanın gündemine oturdu. Fotoğrafla ilgili olarak "Dünya Trump'a karşı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Fotoğraf Kanada’da düzenlenen G-7 zirvesinde çekildi. Zirveye, ABD ve diğer ülkeler arasındaki, özellikle ticaret konusundaki yaklaşım farklılıklarının neden olduğu gerilim damgasını vurdu. Bu gerilimin en net biçimde belli olduğu an ise dünya ajanslarının objektiflerine böyle yansıdı.

Fotoğrafta, etrafında Avrupalı liderlerin bulunduğu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in masada oturan ve yanında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un durduğu ABD Başkanı Donald Trump’a ‘titiz’ bir şekilde baktığı görülüyor. Ortadaysa kollarını bağlamış Japonya Başbakanı Şinzo Abe yer alıyor.

ZİRVE KRİZLE SONA ERDİ

G7 zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ev sahibi Kanada’ya sert eleştiriler yöneltmesi ve zirve sonundaki ortak bildirgeden çekilmesi nedeniyle krizle sona erdi. Zirvede özellikle ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilemedi.

G7 grubu üyesi altı ülkenin maliye bakanları, liderler zirvesi öncesi yapılan toplantıda Washington’a yeni vergilerin çekilmesi çağrısı yapmıştı.