Dünya’yı ikiye bölen sesin sahibi ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta uluslararası kamuoyunun en büyük tartışma konularından biri birkaç saniyelik bir ses kaydıydı. Sosyal medyada paylaşılan ses kaydında bir erkek, kimilerine göre "Yanny" kimilerine göre ise "Laurel" olarak duyulan bir şey diyordu. ABD basını sesin sahibini buldu ve gerçekte ne dediğini öğrendi.

ABD basını sesin sahibini ortaya çıkardı. Üzerinde akademik çalışmaların yapıldığı ve birçok insanın resmen kavga ettiği ses kaydının sahibinin ABD’nin New Jersey bölgesinde yaşayan şarkıcı ve oyuncu Jay Aubrey Jones olduğu ortaya çıktı.

64 yaşındaki Jones, ses kaydını sanal sözlük vocabulary.com için kaydettiğini ve bu ses kaydının 2007 yılında alındığını açıkladı. Jones, ses kaydında “Laurel” dediğini itiraf etti. İngilizcede zaferden sonra kafaya takılan takı olarak kullanılan Laurel hakkında konuşan Jones, “Ben 6 aylık bir süre içerisinde internet sitesi için 36.000 kelime kaydettim. Sesimin sosyal medyada bu kadar büyük bir tartışma yaratacağını tahmin etmezdim” dedi.

Jones, seste sadece laurel duyduğunu söylerken, bazen dikkatlice dinlediğimde “yanny” sesini de duyuyorum ama ben ‘Laurel’ciyim” dedi.