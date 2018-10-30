Düşes Meghan’ın bebek için yaptığı anlaşma ortaya çıktı

Prens Harry ile evlenerek kraliyet ailesine Mayıs ayında giren Meghan Markle'ın yıllar önce eski eşiyle yaptığı bir anlaşma ortaya çıktı. İngiliz tabloid basını, Markle'ın çocuk doğurması durumunda bir "hamilelik anlaşması" yaptığı yazdı. Belgelerde Markle, ilk eşi Trevor Engelson'dan hamile kalırsa, diyetisyen ve kişisel antrenör için ekstra para talep ediyor.

Suits dizisiyle şöhrete kavuşan ve son dönemde Prens Harry ile aşk yaşayarak daha da popüler bir hale bürünen Meghan Markle’ın ilk evliliğinde yaptığı bir anlaşma ortaya çıktı. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’in ele geçirdiği belge ve görgü tanıklarına göre Markle, eski eşi Trevor Engelson ile bir “hamile anlaşması” yaptığı iddiası İngiliz basınının bir numaralı gündem konusu oldu.

2011 yılında evlenen çiftin 37 yaşındaki Markle’ın hamile kalması durumunda eşinden ekstra para istediği ve bunu da bir anlaşma ile sağlama almaya çalıştığı açıklandı. Daily Mail’e konuşan arkadaşları, “Meghan kariyerine odaklanmak istiyordu ve çocuk yapmayı düşünmüyordu. Vücudunun deforme olarak kariyerine zarar vermesi ihtimaline karşı böyle bir anlaşma yaptı” dedi. Gazete, Meghan’ın ailesinin genetik olarak kilo almaya müsait bir yapıda olduğunu bildiği ve kendisinin de bu sorundan muzdarip olmasını istemediğini yazarken, “Hamilelik sonrasında eşinden kişisel antrenör ve bir diyetisyene para vermesini zorunlu kılan bir anlaşma istedi. Muhtemelen dadı konusu da gündeme gelmiştir ama Meghan’ın esas istediği sağlığı ve kilosuydu” dedi.

Meghan, Engelson ile 2010 yılında nişanlanmış, 2011 yılında evlenmiş ve 2013 yılında boşanmıştı. Mayıs ayında evlenen Meghan ve Prens Harry, geçtiğimiz hafta çocuk beklediklerini resmen duyurmuştu.