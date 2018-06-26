Duterte ‘Tanrı aptal’ dedi, şimşekleri üzerine çekti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Tanrı'nın "aptal olduğunu" söyledi. Dutarte'nin sözleri, nüfusun yüzde 86'dan fazlasının Katolik olduğu ülkede öfke yarattı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Rodrigo Duterte, televizyonda yayımlanan konuşmasında İncil’de Adem ve Havva’nın Tanrı’nın gözünden düşmesi hikayesini ve Hristiyanlıktaki ilk günah anlayışını da eleştirdi.

Duterte tepki çeken son açıklamalarını, cumhurbaşkanlığı yarışına girmeden önce belediye başkanlığı görevinde bulunduğu Davao kentinde yaptı.

Kilise ve çok sayıda Filipinli Duterte’nin açıklamalarını kınarken, Dutarte’nin ofisinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı’nın kişisel fikirlerini dile getirdiği vurgulandı.

Rodrigo Duterte daha önce de Papa’yı sert bir dille eleştirmiş ve çoğu kişi tarafından “saldırgan, zalim ve kadın düşmanı” olarak nitelendirilmişti.

‘Deli’



Psikopos Arturo Bastes ise son sözleri sonrası Duterte’yi “deli” diye tanımladı ve insanlara “günahkar sözleri ve diktatör eğilimleri” için dua etmeleri çağrısında bulundu.

Duterte, Kilise’yi açıkça eleştirmesiyle biliniyor. Açıklamaları özellikle sosyal medyada tartışma ve tepki yaratıyor.

Filipinler lideri tepki yaratan açıklamaları ve rakiplerine karşı pek sözünü sakınmamasıyla tanınıyor.

Rodrigo Duterte iki yıl önce suç ve yolsuzluğa karşı sert bir tutum takınma vaadiyle iktidara gelmişti. Uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına karşı yargısız infazları büyük tepki yaratmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu infazlar ve uyuşturucuyla mücadelede işlenen suçlar konusunda soruşturma başlatmıştı.

Duterte geçen yıl da gençliğinde birini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Duterte’nin tepki çeken açıklamaları

Rodrigo Duterte daha önce de ülkesindeki milyonlarca uyuşturucu bağımlısını katletmekten mutlu olacağını söylemiş ve uluslararası arenada aldığı eleştirilere karşı ABD Başkanı Barack Obama’ya “O.çocuğu” demiş ve AB’yi ikiyüzlülükle suçlamıştı.

Nisan 2016’da da Davao’da yaptığı seçim konuşmasında 1989’da öldürülen Avustralyalı bir kadın misyoner için “Çok kızmıştım çünkü tecavüze uğramıştı. Ama çok güzeldi ve Belediye Başkanı ilk sırayı almalıydı. Çok yazık” demişti.

Daha sonra kampanya yetkilileri Duterte adına özür dilemişti.

Rodrigo Duterte daha önce de Filipinli askerlerin kadın komünist isyancıları cinsel organlarından urgumaları gerektiğini de söylemişti.

Duterte geçen hafta da ülke dışında çalışan Filipinli bir kadın işçiyi canlı yayında dudaklarından öpmesiyle haberlere konu olmuştu.