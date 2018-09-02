Duterte’den skandal sözler: Güzel kadınlar oldukça…

Yaptığı her açıklama skandal olan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yine tepki oklarını üzerine çekti. Duterte, son dönemde Davao kentinde artan tecavüz ve taciz olaylarıyla ilgili olarak, "Güzel kadınlar oldukça tecavüz olayları da yaşanacaktır" dedi.

Filipinler’in tartışmalı açıklamalarıyla tanınan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yine tepki çekecek sözler sarf etti. Başkan Duterte Filipinlerin güney kenti Davao'da artan taciz ve tecavüz olaylarına ilişkin sarf ettiği sözler ülkede büyük öfkeye neden oldu.

Davao’da çok fazla tecavüz olayları yaşandığına değinen Duterte, “Güzel kadınlar oldukça tecavüz olayları da yaşanacaktır. Kim ilk talepte yapmak ister ki? Kadın buna izin verir mi ki? Hayır. Kimse ilk seferde istemez. Sinemalarda yaşananlar da tecavüze girmiyor mu? Açıkçası çok güzel kadınlar var” dedi.

Duterte’nin açıklaması üzerine Filipinler kadın hakları örgütü, skandal olarak değerlendirdiği sözleri kınarken, tecavüz edilen kadınların hiçbir sorumluğunun olmadığını vurguladı. Filipinler Devlet Başkanı sözcüsü ise, Duterte'nin sözlerinin çarpıtılarak yanlış anlaşıldığını ve kendisinin sadece ‘şaka’ yaptığını ileri sürdü.

SKANDAL AÇIKLAMALARIN BAŞKANI

Sivri dili ve küfür içeren açıklamalarıyla tanınan Duterte geçmişte de kadınlar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl ülkenin güneyinde IŞİD bağlantılı militanlara karşı sıkıyönetim ilan eden Duterte, askerlere yaptığı konuşmada, olası ihlallerden kendisinden sorumlu olduğunu söylemeye çalışırken şu ifadeleri kullandı: “Sizin için hapse girerim. Eğer biriniz üç kadına tecavüz ederse suçu şahsen üstlenirim” demişti.

Duterte’nin en tartışma yaratan açıklamalarından biri de 2016’da seçim kampanyası sırasında, 1989’da Davao’daki rehin alma olayında ölen Avustralyalı misyoner Jacqueline Hamill’e karşı yapılan toplu tecavüz eylemine ‘katılamamaktan pişman olduğunu’ söylemesiydi. Duterte tepkiler üzerine kadınları incitmek istemediğini söyleyerek özür dilemişti.