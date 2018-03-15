Duvarın içinden çıkana inanamadılar… Tam 5 metre…

Tayland'da bir evin duvarından 5 metre uzunluğunda bir piton çıktı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

45 yaşındaki Somchai Subdang evinde televizyon izlediği sırada duvardan bir takım sesler geldiğini duydu.

Kulağını duvara dayayıp dinleyen adam, seslerin tıslama olduğunu fark etti.

Subdang, kurtarma ekiplerine haber verirken, duvar kırıldığında kimse gözlerine inanamadı.

Duvarın içinde 5 metrelik bir piton olduğunu gören ev sahibi ve görevliler, yılanı çıkarabilmek için dakikalarca uğraştı.

Dev yılan bakım merkezine götürülürken, duvarın içine nasıl girdiği merak konusu oldu.