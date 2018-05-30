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Eğer bu soruları doğru yanıtlayabiliyorsanız…

Playbuzz'da yaratılan yeni bir matematik testi, interneti kasıp kavuruyor. Testin yaratıcısına göre, soruları başarıyla yanıtlayabilenlerin IQ seviyesi en az 146... Öte yandan testin 6. sorusunun ise yalnızca yüzde 2'lik bir kesim tarafından doğru cevaplanabildiği iddia ediliyor.

android-time 09:50 30 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Eğer bu soruları doğru yanıtlayabiliyorsanız…
Playbuzz'da yaratılan yeni bir matematik testi, interneti kasıp kavuruyor. Testin yaratıcısına göre, soruları başarıyla yanıtlayabilenlerin IQ seviyesi en az 146... Öte yandan testin 6. sorusunun ise yalnızca yüzde 2'lik bir kesim tarafından doğru cevaplanabildiği iddia ediliyor.

Playbuzz’da yayımlanan bir matematik testi, ilk bakışta kolay gözükse de çoğu kişinin kafasını karıştırıyor. Testin hazırlayıcısı ise, soruların çoğunluğunu doğru yanıtlayabilenlerin IQ seviyesinin en az 146 olduğunu iddia ediyor.

Testin yaratıcısı olan Playbuzz kullanıcısı Cody Cross,  6. sorunun ise yalnızca yüzde 2’lik bir kesim tarafından doğru cevaplandığını iddia ediyor.

İşte interneti kasıp kavuran o test;

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Ondalık sisteme çevirin

Ondalık sisteme çevirin

06
9 ile tam bölünen sayıyı bulun

9 ile tam bölünen sayıyı bulun

0809 010

Cevaplar:

1) x = 3
2) 2
3) X<-5
4) 0.25
5) 1.2
6) 12345%
7) 972
8) x > 3
9) 3

10) x = 20

Son güncelleme: android-time 10:0230.05.2018
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