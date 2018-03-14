Einstein’ın kemanı 516 bin dolara satıldı

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın kemanı, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen bir müzayedede 516 bin dolarak alıcı buldu.

Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein’ın sahip olduğu ve bizzat çaldığı keman, New York’ta düzenlenen bir müzayedede görücüye çıktı. Açılış fiyatı olarak 150 bin dolar değer biçilen keman, değerinin 3 katından fazla bir paraya, 516 bin dolara alıcı buldu.

Keman, Harrisburg Senfoni Orkestrası müzisyenlerinden Oscar Steger tarafından, Einstein için yapılmıştı. Kemanın kutusunun içinde de “Dünyanın en büyük bilim insanı olan Profesör Albert Einstein için Oscar H. Steger tarafından yapılmıştır. Şubat 1933” ifadeleri yer alıyor.

