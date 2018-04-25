Ekmeği uzaya gönderdiler… Tadını test ettiklerinde…

İngiltere'de uzaya ekmek gönderen bir sosyal medya fenomeni ve ekibi, dönüşünün ardından ise tadını test etti.

İngiltere’de Youtube’da paylaştığı videolarla ünlenen Tom Scott ve ekibi, ilginç bir deneye imza attı. Sarımsaklı ekmeğin tadının uzaya gidip geldiğinde nasıl olacağını merak eden ekip, bir balon yardımıyla ekmeği gökyüzüne bıraktı.

GPS ve kamera aracılığıyla ekmeğin yolculuğunu takip eden ekip, 35 kilometre yüksekliğe ulaşan ekmeğin dönüşünü beklemeye başladı. Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından yeryüzüne geri dönen ekmeği test eden ekip, tadının taze bir ekmekle aynı olduğunu söyledi.

Ekmeğin sadece buzdolabından çıkmış gibi soğuk olduğunu belirten Scott ve ekibi bu ilginç deneyi sosyal medyada paylaştı.