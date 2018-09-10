El Bab´da rejim askerlerine misilleme

Suriye´nin El Bab kentinde bir askerlerinin öldürülmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Sultan Murat Tümeni üyeleri, rejim askerlerine karşı saldırıda bulundu. Rejim birliklerinin bulunduğu alana yapılan füzeli saldırıda 1 rejim askeri öldü, 2 asker ise yaralandı.

Suriye´nin El Bab kentinin güneydoğusundaki Şemaviye bölgesinde cumartesi günü rejim birlikleri, ÖSO’ya bağlı Sultan Murat Tümeni’nin cephe hattına keskin nişancı tüfeğiyle saldırdı. Rejim birliklerinin saldırısında Şemaviye cephesinde bulunan Sultan Murat Tümeni üyesi bir asker öldü, bir asker de yaralandı. Saldırının ardından Sultan Murat Tümeni üyeleri Concors füzesi ile rejim askerlerini hedef aldı. Saldırıda rejim birliklerine bağlı bir Suriye askeri öldü, 2 Suriye askeri ise yaralandı. EL BAB (Suriye), (DHA)