Elon Musk’ın “pedofil” dediği dalgıçtan cevap geldi

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile İngiliz dalgıç Vern Unsworth arasında yaşanan "pedofil" gerilimine Unsworth'ün Tayland'da yaşayan kız arkadaşı da dahil oldu. Musk'ın iddialarının ardından Unsworth ile arka arkaya fotoğraflarını paylaşan Woranan Ratrawiphukkun açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda dünyanın gündemi Tayland’daki Chang Rai’de bir mağarada mahsur kalan öğrenciler ve futbol öğretmenleriydi. Haftalarca mağarada mahsur kalan ve su seviyesinin yükselmesiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukları kurtarmak için yerel yetkililer uluslararası bir ekip oluşturmuştu. Fakat aynı dönemlerde Tesla’nın kurucusu Elon Musk da bir proje başlatarak, çocukların özel bir denizaltı sistemiyle kurtarılması gerektiğini söylemişti.

Tesla’nın o dönemki çağrısına yanıt ise dalgıç ekibinde yer alan İngiliz vatandaşı Vern Unsworth’ten gelmişti. Unsworth, Tesla’nın kendi reklamı için çocukları kullandığını ve denizaltı projesinin uygulanabilir olmadığını söylemişti. Tesla ise Unsworth’ün bu açıklamalarına yanıt olarak, “Bir İngilizin Tayland’da bulunma sebebi sapıkçadır. O bir pedofil” demişti. Musk daha sonra da, “Unsworth, Tayland’da 12 yaşında bir kızla evlenmek için yaşıyor” yorumunu yapmıştı.

Bunun üzerine Unsworth, Musk’a dava açacağını açıklarken bugün sıcak bir gelişme yaşandı… Musk’ın “pedofil” olduğunu iddia ettiği Unsworth’ün kız arkadaşı ortaya çıktı. Sosyal medyada bir dizi fotoğraf paylaşan 40 yaşındaki Woranan Ratrawiphukkun, “Vernon iyi bir insan ve onun 12 yaşında bir çocukla evlenmeyi arzuladığı iddiaları gülünç” dedi. Woranan, “7 yıl birlikte yaşadık ve o iyi bir adam ve çok centilmen. Diğerlerini kendinden çok düşünüyor. İddialar saçma” dedi.