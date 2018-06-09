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Emojili milyoner! Yüzünü gizleme sebebi ise…

Jamaika'da lotodan ikramiye kazanan talihli, kimliğini gizlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Sozcu.com.tr
android-time 12:45 9 Haziran 2018
Haberler Dünya
Emojili milyoner! Yüzünü gizleme sebebi ise…
Jamaika'da lotodan ikramiye kazanan talihli, kimliğini gizlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

180 milyon Jamaika dolarının (6 milyon TL) sahibi olan N. Gray için bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya bir emoji maskesiyle gelen Gray’in amacı daha sonra anlaşıldı.

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The Jamaica Star’ın haberine göre, ülkede artan suç oranlarında endişe eden kadın, milyoner olduktan sonra organize suç örgütlerinin hedefi olmaktan korktu. Bunun için kimliğini gizli tutan kadın, törene de yüzünü gizleyerek geldi.

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İkramiye çekini alan ve kameralara göz kırpan emoji maskesiyle poz veren Gray’in fotoğrafları, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Son güncelleme: android-time 12:4609.06.2018
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