En acı fotoğraf… Düğün gününde yanına koştu

Sosyal medyada paylaşılan bir gelinin fotoğrafı son günlerin en çok konuşulan görüntülerinden biri. Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısını kazada kaybeden Jessica Padgett, düğün tarihinde gelinliğini giyip ailesi ve dostlarıyla beraber nişanlısının mezarında anma töreni yaptı.

ABD’nin Indiana eyaletinde itfaiye eri olan Kendall James Murphy geçtiğimiz yıl Kasım ayında görev başındayken hayatını kaybetti. Murphy, bir trafik kazasında arabasında sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, alkollü bir başka sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nişanlı olan Murphy, hayatını kaybetmemiş olsa bu yıl Eylül ayında evlenecekti. Murphy’nin nişanlısı Jessica Padgett ise, ailesi ve ortak dostlarının aracılığıyla düğün gününde Murphy’i anmak için bir etkinlik düzenledi.

Gelinliğini giyen Padgett, dostlarıyla beraber Murphy’nin mezarını ziyaret etti. Burada duygusal anlar yaşayan Padgett, nişanlısının mezar taşına sarılarak ağladı.

Ardından fotoğraf çekimi yapılırken, Padgett, nişanlısının görev başında giydiği kıyafetlerle poz verdi. Ailesi ve arkadaşlarına kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden genç kadın, “O ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olmayı çok severdi. 1 yıl önce düşündüğümüzde bugünün böyle olacağını tahmin bile edemezdik. Ama burada yalnız değilim, büyük bir aile olduk” dedi.