En eski çizim ortaya çıktı… Hashtag’i 73.000 yıl önce çizmişiz

İnsan eliyle yapılmış en eski çizim Güney Afrika'daki Blombos Mağarası'nda bulundu. 73.000 yıl önce çizildiği tespit edilen soyut figürün gizemi tam olarak çözülemese de bilim insanları hashtag işaretini andıran çizimin insanlığın düşünülenden çok daha önce soyut düşünme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını savunuyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre mağarada bulunan çizim birbirine kesen 9 çizgiden oluşuyor. İnce taneli pürüzsüz bir kaya parçasına 73.000 yıl önce kasıtlı olarak çizildiği tespit edilen figür günümüzde sosyal medyada etiketlemeler yapmak için kullanılan hashtag (#) işaretine benziyor.

Bilim insanları çizimin keşfinin insanlığın düşünülenden çok daha önce soyut düşünme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığını savunuyor. Blombos Mağarası’nda Witwatersrand Üniversitesi’nden arkeolog Luca Pollarolo tarafından bulunan 73.000 yaşındaki çizim Afrika, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da bulunan önceki çizimlerden en az 30.000 yıl daha eski.

ELEKTRON MİKROSKOBU KULLANILDI

Çizimi ilk bulduğunda bunu doğal bir oluşum zanneden Pollarolo ile 1991’den beri mağaradaki kazıları yöneten Profesör Christopher Henshilwood elektron mikroskobu dahil çeşitli araçlar kullanarak yaptıkları inceleme sonucu bu çizimin sadece kasıtlı şekilde yapılmış olabileceği sonucuna vardı.

Henshilwood, “Bu keşiften önce Paleolitik arkeologlar, soyut sembollerin ilk kez yaklaşık 40.000 yıl önce Homo Sapiens’lerin Avrupa’ya girerek yerli Neandertallerin yerini aldığı zamanda ortaya çıktığını inanıyordu. Ancak bizim ekibimizdeki üyelerin de sıklıkla katıldığı Afrika, Avrupa ve Asya’daki son arkeoloji keşifleri çok daha erken zamanda sembollerin üretildiğini ve kullanıldığını destekliyor” diye konuştu.

Semboller üretmenin insanlığın önemli bir aşaması olduğu, bunun dil ve yazının gelişimine yol açtığı düşünülüyor.

Blombos Mağarası’nda sembolik düşünmenin diğer örnekleri olan başka bulgular da bulunmuştu. Bunlar arasında toprak boyasıyla kaplanmış boncuk kabuklar ve üzerine soyut figürler oyulmuş toprak boyası parçaları yer alıyor.