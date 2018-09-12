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En güzel kız çocuğu büyüdü, en genç işletme sahibi oldu

Henüz 6 yaşındayken keşfedilen ve moda dünyası tarafından, "Dünyanın en güzel kız çocuğu" lakabı verilen Fransız Thylane Blondeau, şirket kurdu. Birçok moda dergisinin kapağını süsledikten sonra mankenliğe devam eden Blondeau, bir giyim markası kurarak hayranlarına gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Sozcu.com.tr
android-time 07:50 12 Eylül 2018
Haberler Dünya
En güzel kız çocuğu büyüdü, en genç işletme sahibi oldu
Henüz 6 yaşındayken keşfedilen ve moda dünyası tarafından, "Dünyanın en güzel kız çocuğu" lakabı verilen Fransız Thylane Blondeau, şirket kurdu. Birçok moda dergisinin kapağını süsledikten sonra mankenliğe devam eden Blondeau, bir giyim markası kurarak hayranlarına gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Fransa’da çekilen fotoğrafıyla kısa sürede fenomen olan Thylande Blondeau, 17 yaşında ilk işini kurdu. Meşhur olduktan tam 11 yıl sonra moda markası kurduğunu açıklayan Blondeau, 2.4 milyonu aşkın takipçisine Instagram üzerinden mesaj attı.

Genç manken şöhret olduktan sonra çok sayıda markayla çalıştı.

Genç manken şöhret olduktan sonra çok sayıda markayla çalıştı.

Blondeau, “Bir yılı aşkın bir süredir bunun için çalışıyordum. Heaven May Clothing isimli markam çok yakında çıkacak. Tasarımlarımı görmeniz için heyecanlanıyorum” dedi.

kizcocugu-instagram

Genç mankenin, hayranları koleksiyona büyük ilgi gösterdi ve Blondeau’nun paylaşımı kısa sürede 90.000 beğeni topladı.

Genç manken, gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu.

Genç manken, gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu.

Son güncelleme: android-time 08:1512.09.2018
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