En güzel kız çocuğu büyüdü, en genç işletme sahibi oldu

Henüz 6 yaşındayken keşfedilen ve moda dünyası tarafından, "Dünyanın en güzel kız çocuğu" lakabı verilen Fransız Thylane Blondeau, şirket kurdu. Birçok moda dergisinin kapağını süsledikten sonra mankenliğe devam eden Blondeau, bir giyim markası kurarak hayranlarına gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.