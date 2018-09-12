En güzel kız çocuğu büyüdü, en genç işletme sahibi oldu

Fransa’da çekilen fotoğrafıyla kısa sürede fenomen olan Thylande Blondeau, 17 yaşında ilk işini kurdu. Meşhur olduktan tam 11 yıl sonra moda markası kurduğunu açıklayan Blondeau, 2.4 milyonu aşkın takipçisine Instagram üzerinden mesaj attı.
Blondeau, “Bir yılı aşkın bir süredir bunun için çalışıyordum. Heaven May Clothing isimli markam çok yakında çıkacak. Tasarımlarımı görmeniz için heyecanlanıyorum” dedi.
Genç mankenin, hayranları koleksiyona büyük ilgi gösterdi ve Blondeau’nun paylaşımı kısa sürede 90.000 beğeni topladı.