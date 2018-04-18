En hızlı ayakkabı renk değiştirdi

Geçtiğimiz yıl resmi yarışlarda rekor kırmaya yardımcı olan bir teknolojiye sahip Nike'ın Zoom Vaporfly %4'ü yeni bir renkle görücüye çıktı. Dünyanın en hızlı maraton koşucularının en iyi performanslarında koşmalarını sağlayan ayakkabı koşu ekonomisinde ortalam %4'lük bir iyileştirme sağlıyor.

Nike; 2017 senesinde gerçekleşen maratonlardaki derecelerle de desteklenen dünyanın en hızlı koşu ayakkabısı Nike Zoom Vaporfly %4'ün yeni rengini tanıttı. Obsidiyen/Metalik renkle koşuseverlerin beğenisine sunulan yeni Nike Zoom Vaporfly %4, maratonu 2 saatin altında tamamlamanın mümkün olup olmadığı Breaking2 yarışında rekor kırmıştı.

İçerisinde ultra hafif, yumuşak ve %85'e varan enerji dönüşü sağlama kapasitesine sahip Nike ZoomX köpük ve tabana tam boy yerleştirilmiş itiş gücü hissi vermek için sertliği artıran, kavisli karbon elyaf plaka bulunuyor. Bu özellikler bir arada, Nike'ın önceki en hızlı düz koşu ayakkabılarına kıyasla, koşu ekonomisinde ortalama yüzde 4'lük bir iyileşme sağlıyor. Ayakkabı internet sitesi ve seçili mağazalarda satışta olacak.