“En önemli seçim”de Obama sahneye çıktı

Ara seçimlere iki gün kala Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokrat selefi Barack Obama, dün ayrı ayrı mitingler düzenledi. Obama, doğrudan Trump'ın oylanmayacağı ama Temsilciler Meclisi ve 100 koltuklu Senato'nun üçte birinin belirleneceği seçimler için, "En önemli seçim" dedi.

Obama, Indiana’da yaptığı konuşmada ülkenin bir yol ayrımında olduğunu belirtti ve insanları oy vermeye çağırdı. Obama, 6 Kasım’daki ara seçimleri ‘en önemli seçim’ olarak niteledi.

Trump ise Georgia ve Tennessee eyaletlerinde yapacağı mitingler öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ‘‘Bence Temsilciler Meclisi'nde iyi iş yapacağız, ancak biliyorsunuz benim önceliğim Senato ve Senato'da çok iyi iş çıkaracağımızı biliyorum'' diye konuştu. Trump Cumhuriyetçiler'in sandığa gitme konusunda her zamankinde daha heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Seçimde Başkan Trump doğrudan oylanmayacak ancak uzmanlar bu ara seçimlerin Başkan'ın 22 aylık Beyaz Saray performansının bir değerlendirmesi niteliğinde olacağı görüşünde. Seçmenler Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamını ve 100 koltuklu Senato'nun üçte birini belirleyecek. Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'ı olduğu gibi Kongre'nin her iki kanadını yani hem Temsilciler Meclisi'ni hem de Senato'yu an itibariyle kontrol ediyor.

EĞER DEMOKRATLAR KAZANIRSA TRUMP’IN İŞİ ZOR

Uzmanlara göre seçimlerin ardından Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sahibi olabilir ancak Senato'da Cumhuriyetçiler'in 51-49 çoğunluğu koruyacağı görüşü hakim. Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmeleri için 23 koltuğa sahip olmaları gerekiyor. Real Clear Politics web sitesi Demokratlar'ın ek 26 koltuk kazanacağını öne sürerken anketör Nate Silver Demokratlar'ın 38 koltuk kazanacakları görüşünde.

Demokratlar'ın Kongre'nin bir kanadında çoğunluğu elde etmesi Başkan Trump'ı önemli şekilde etkileyebilir. Bazı Demokratlar şimdiden Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun sağlanması halinde Başkan'ın iş finansmanına ve yönetiminin uyguladığı politikalara karşı soruşturma açacaklarını belirtiyor. Özel Savcı Robert Mueller'ın bir buçuk yıldır devam eden soruşturmasının bulgularına dayanarak da Başkan'a yönelik görevden alma davaları açılmaya başlanabilir. Mueller, Trump'ın 2016 Başkanlık seçimleri sırasında Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarını soruşturuyor. Trump 6 gün öncesinden seçime kadar olan süreçte toplamda 11 miting düzenleyecek.