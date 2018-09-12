En şanslı göçmen… Talih kuşu 5 ay içinde ikiz kez kondu!

Kanada'da yaşayan 28 yaşındaki Afrikalı bir göçmen, beş ay içinde piyangodan iki kez büyük ikramiye kazandı.

Melhig Melgih adlı talihli, kazandığı toplam 3.5 milyon Kanada doları (2.7 milyon dolar ABD doları) ile bir benzin istasyonu ya da araba yıkama yeri açmak istediğini söyledi.

Winnipeg’de yaşayan Melhig, Nisan’da piyangodan 1.5 milyon Kanada doları kazandı ve bu parayla bir ev aldı.

Melhig, ikinci ikramiyesini geçen ay 20 Kanada dolarına aldığı kazı-kazan biletiyle kazandı. Bu biletten 2 milyon Kanada doları çıktı.

Melhig, iş yerini açtıktan sonra eğitimine devam edeceğini belirterek, “Asıl amacım okula gitmek. Dilimi ve iletişim kurma yeteneğimi geliştirmek istiyorum” dedi.