En seksi hakem Dünya Kupası’na göz kırpıyor

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlenen ve Rusya'nın en seksi hakemi olarak gösterilen Ekaterina Kostyuninaa, en büyük hayalinin bir gün Dünya Kupası maçı yönetmek olduğunu söyledi.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde doğan Kostyunina, yerel Yenisey Krasnoyarsk taraftarı. Futbol tutkusunun okul zamanlarında başladığını belirten Kostyunina, “Okulda derslerden sonra sınıf arkadaşlarımla futbol oynardım. Sonra bir kadın futbol takımında oynamam istendi. Ardından da bazı maçlarda hakemlik yapmamı istediler. İşi sevdim ve kendimi buna adamaya karar verdim” diyor.

ЕКАТЕРИНА КОСТЮНИНА (@kostyuninaa)’in paylaştığı bir gönderi ( Tem 2, 2017 at 6:00ös PDT )

Sputnik’in haberine göre Kostyunina, hakemlik serüvenine yeni başladığını, ancak günün birinde FIFA Dünya Kupası’nda hakemlik yapmayı istediğini ifade etti.

ЕКАТЕРИНА КОСТЮНИНА (@kostyuninaa)’in paylaştığı bir gönderi ( Haz 30, 2016 at 12:41öö PDT )

Kostyunina, 14 Haziran’da Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nı da sabırsızlıkla bekliyor. Turnuvada Rus milli takımına güvendiğini ve Rusya için en iyi sonuçları dilediğini belirten Kostyunina, takımının gruplardan çıkacağına emin olduğunu söyledi.