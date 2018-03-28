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En seksi hakem Dünya Kupası’na göz kırpıyor

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlenen ve Rusya'nın en seksi hakemi olarak gösterilen Ekaterina Kostyuninaa, en büyük hayalinin bir gün Dünya Kupası maçı yönetmek olduğunu söyledi.

android-time 11:46 28 Mart 2018
Haberler Dünya
En seksi hakem Dünya Kupası’na göz kırpıyor
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlenen ve Rusya'nın en seksi hakemi olarak gösterilen Ekaterina Kostyuninaa, en büyük hayalinin bir gün Dünya Kupası maçı yönetmek olduğunu söyledi.

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde doğan Kostyunina, yerel Yenisey Krasnoyarsk taraftarı. Futbol tutkusunun okul zamanlarında başladığını belirten Kostyunina, “Okulda derslerden sonra sınıf arkadaşlarımla futbol oynardım. Sonra bir kadın futbol takımında oynamam istendi. Ardından da bazı maçlarda hakemlik yapmamı istediler. İşi sevdim ve kendimi buna adamaya karar verdim” diyor.

Sputnik’in haberine göre Kostyunina, hakemlik serüvenine yeni başladığını, ancak günün birinde FIFA Dünya Kupası’nda hakemlik yapmayı istediğini ifade etti.

Kostyunina, 14 Haziran’da Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Kupası’nı da sabırsızlıkla bekliyor. Turnuvada Rus milli takımına güvendiğini ve Rusya için en iyi sonuçları dilediğini belirten Kostyunina, takımının gruplardan çıkacağına emin olduğunu söyledi.

 

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